Momento MT |Do R7

Por orientação do MS, espaço da mulher passa por adequações e atendimentos são encaminhados para o HMC A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que a partir desta quinta-feira (6), os atendimentos...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que a partir desta quinta-feira (6), os atendimentos às mulheres vítimas de violência doméstica serão temporariamente centralizados no Espaço de Acolhimento à Mulher, localizado no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) Dr. Leony Palma de Carvalho. A medida visa melhorar a qualidade dos serviços prestados e readequar os espaços destinados a esse atendimento. A readequação ocorre em cumprimento à determinação do Ministério da Saúde (MS), que observou a necessidade de reorganizar os atendimentos nos locais existentes.

Saiba mais sobre as adequações e como isso impacta o atendimento às mulheres no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: