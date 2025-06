Por unanimidade, Sérgio Ricardo é reeleito presidente do TCE e garante atuação com foco na construção de políticas de Estado Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT A eleição da 58ª Mesa Diretora foi realizada durante a sessão plenária desta terça-feira (24). Clique...

A eleição da 58ª Mesa Diretora foi realizada durante a sessão plenária desta terça-feira (24). O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, reafirmou o compromisso com a construção de políticas para o desenvolvimento do estado ao ser reeleito para comandar a instituição no biênio 2026/2027. A eleição da 58ª Mesa Diretora foi realizada durante a sessão plenária desta terça-feira (24), com a escolha dos conselheiros Waldir Teis para a vice-presidência e Guilherme Antonio Maluf para a Corregedoria-Geral.

