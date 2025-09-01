Portal da Transparência de MT será modernizado para o cidadão
A Controladoria Geral do Estado, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), está conduzindo um projeto de modernização...
A Controladoria Geral do Estado, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), está conduzindo um projeto de modernização e reformulação do Portal da Transparência de Mato Grosso. A iniciativa busca tornar o espaço digital mais moderno, acessível e funcional, com foco na experiência do usuário. Saiba mais sobre essa importante atualização e como ela beneficiará a população, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
A Controladoria Geral do Estado, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), está conduzindo um projeto de modernização e reformulação do Portal da Transparência de Mato Grosso. A iniciativa busca tornar o espaço digital mais moderno, acessível e funcional, com foco na experiência do usuário.
Saiba mais sobre essa importante atualização e como ela beneficiará a população, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: