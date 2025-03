Portal Momento MT recebe Troféu Empresa Destaque 2024 e reafirma sua excelência no jornalismo mato-grossense O Portal Momento MT foi homenageado com o Troféu Empresa Destaque 2024, um dos mais importantes reconhecimentos concedidos a empresas... Momento MT|Do R7 22/03/2025 - 09h25 (Atualizado em 22/03/2025 - 09h25 ) twitter

O Portal Momento MT foi homenageado com o Troféu Empresa Destaque 2024, um dos mais importantes reconhecimentos concedidos a empresas, profissionais e serviços que se destacam em Mato Grosso. A premiação, organizada pela Cia das Ideias, está em sua 8ª edição e neste ano celebrou mais de 90 empresas e personalidades que tiveram um impacto significativo em suas respectivas áreas.

Para saber mais sobre essa conquista e o impacto do Momento MT no jornalismo mato-grossense, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

