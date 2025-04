Porto Nacional lidera exportações e movimenta R$ 197 milhões Porto Nacional, no Tocantins, começou 2025 reafirmando seu protagonismo no comércio exterior. Nos dois primeiros meses do ano, o município... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 12h09 (Atualizado em 10/04/2025 - 12h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Porto Nacional, no Tocantins, começou 2025 reafirmando seu protagonismo no comércio exterior. Nos dois primeiros meses do ano, o município somou cerca de R$ 197 milhões em exportações, segundo dados da plataforma Comex Stat, do governo federal. Esse desempenho coloca a cidade na liderança entre os municípios tocantinenses que mais venderam para fora do país. Em segundo lugar aparece Almas, com aproximadamente R$ 181 milhões. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre o crescimento das exportações em Porto Nacional! Leia Mais em Momento MT: 2º Desafio Passos Solidários acontece neste domingo

Vencedores do Prêmio Inova MT serão anunciados nesta quinta-feira (10)

TCE-MT passará por manutenção preventiva na rede elétrica nesta quinta-feira