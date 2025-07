Posse: Servidores expressam contentamento com estrutura educacional de Sinop durante certificação Organizado pela Secretaria de Administração e Modernização, a Prefeitura de Sinop realizou na noite de ontem (23) a cerimônia de certificação... Momento MT|Do R7 28/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h58 ) twitter

Organizado pela Secretaria de Administração e Modernização, a Prefeitura de Sinop realizou na noite de ontem (23) a cerimônia de certificação de 282 profissionais da educação, contratados por meio do maior concurso público da história de Sinop. O evento ocorreu no auditório da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e contou com a presença do prefeito Roberto Dorner e demais autoridades municipais. Francimari Bucão Macedo, é professora há 27 anos e morava e era concursada pelo estado do Amazonas. Ela destacou, durante o evento, que escolheu Sinop pela sua projeção regional e nacional, bem como pelos investimentos da Prefeitura que valorizam o servidor e a educação como num todo. Para saber mais sobre a cerimônia e as impressões dos novos servidores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Sinop bate recorde de medalhas no Atletismo e é vice-campeã geral nos Jogos Escolares e Estudantis

