Possível imposição de tarifas pelos EUA preocupa setor agropecuário brasileiro Lideranças do agronegócio brasileiro estão preocupadas com a possibilidade de os Estados Unidos imporem tarifas sobre produtos agropecuários... Momento MT|Do R7 04/02/2025 - 10h07 (Atualizado em 04/02/2025 - 10h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lideranças do agronegócio brasileiro estão preocupadas com a possibilidade de os Estados Unidos imporem tarifas sobre produtos agropecuários do Brasil, seguindo uma política protecionista já adotada em relação a outros países. A medida pode impactar setores estratégicos, como açúcar, etanol e carne bovina, afetando a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional e exigindo uma resposta diplomática firme para evitar prejuízos ao setor.

Para entender melhor as implicações dessa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Com a alta nos preços, surge o café fake

Com prejuízo de R$ 267 milhões distribuidora de insumos agrícolas fecha lojas

Graciele Lacerda exibe todos os detalhes do quarto da filha Clara: ‘Planejado com amor’