Potencial leiteiro ganha atenção especial da Prefeitura de Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, vem implementando, através da lei 6.809, o fortalecimento das cadeias produtivas, dentre elas, a bovinocultura leiteira. Com esse foco e a convite do presidente do MT Leite, Dolor Vilela, a equipe liderada pelo secretário Smated, Felipe Correa, fez uma visita técnica para conhecer uma propriedade que está em estágio avançado de produção de leite, no município de Campo Verde.

