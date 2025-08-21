“Povo Fala”: o que o público do Salão do Turismo tem a dizer? O Salão do Turismo, em São Paulo (SP), abriu as portas e rapidamente se tornou um ponto de encontro para viajantes, profissionais do...

O Salão do Turismo, em São Paulo (SP), abriu as portas e rapidamente se tornou um ponto de encontro para viajantes, profissionais do setor e entusiastas de tudo o que o Brasil tem a oferecer. Logo no primeiro dia, a feira recebeu um público animado e curioso, reforçando a importância de um evento que une destinos, experiências e oportunidades em um único lugar.

Para saber mais sobre as impressões e motivações dos visitantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

