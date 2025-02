Pr. Paulo Levi assume coordenação do Departamento de Habitação de Ipiranga do Norte e fala sobre sua nova missão Após mais de cinco anos atuando como conselheiro tutelar, agora, o ex-conselheiro de Ipiranga do Norte, que tem dedicado sua trajetória... Momento MT|Do R7 20/01/2025 - 18h08 (Atualizado em 20/01/2025 - 18h08 ) twitter

Após mais de cinco anos atuando como conselheiro tutelar, agora, o ex-conselheiro de Ipiranga do Norte, que tem dedicado sua trajetória à defesa dos direitos das crianças e adolescentes, começa uma nova fase em sua carreira. No dia 20 de janeiro, ele assumiu a coordenação do Departamento de Habitação, uma área crucial para a cidade. Em entrevista, ele explicou como se deu essa transição e os desafios que enfrentará em sua nova função.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova missão!

