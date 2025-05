Praça recebe serviços de limpeza e volta a ser espaço de lazer para os moradores No último fim de semana, o local foi alvo de vândalos que atearam fogo, gerando preocupação entre os moradores A Secretaria de Serviços... Momento MT|Do R7 29/05/2025 - 17h56 (Atualizado em 29/05/2025 - 17h56 ) twitter

Momento MT

No último fim de semana, o local foi alvo de vândalos que atearam fogo, gerando preocupação entre os moradores. A Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, seguindo um cronograma de ações, realizou serviços de limpeza na praça localizada nos fundos do condomínio Chapada dos Cristais. No último fim de semana, o local foi alvo de vândalos que atearam fogo, gerando preocupação entre os moradores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as melhorias na praça!

