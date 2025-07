Praça Tufik Affi recebe operação de limpeza da Prefeitura de Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), segue com o mutirão de limpeza e manutenção de praças públicas na capital. Na quinta-feira (17), a força-tarefa chegou à Praça Tufik Affi, localizada no bairro Araés. A ação faz parte do cronograma iniciado no início da semana, com a meta de atender 100 praças até este sábado (19). O objetivo é promover a revitalização de áreas públicas de lazer, melhorar a qualidade de vida da população e reforçar as medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

