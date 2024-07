Praias de Barra do Garças e Pontal do Araguaia: Qualidade da água é considerada excelente

As primeiras três praias analisadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) na campanha de balneabilidade de 2024, nos municípios de Barra do Garças e Pontal do Araguaia, foram classificadas como próprias para banho. A campanha traz informações essenciais para quem usa o rio para recreação primária, que é o contato direto e prolongado com a água.

