Prazo Estendido: Inscrições para a Revista Campoqui Agora Até Agosto de 2024

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) prorroga, até para 30 de agosto de 2024, o prazo das inscrições para inclusão de artigos na 4ª edição da revista Campoqui. Todas as escolas do Campo e Quilombola da rede estadual de ensino podem enviar textos, que serão selecionados conforme as regras do edital.

