Prazo para adesão ao Refis 2025 termina no próximo dia 10 em Várzea Grande Ao regularizar dívidas junto ao Fisco Municipal, os contribuintes podem usufruir do desconto de até 20% no pagamento do IPTU O prazo... Momento MT|Do R7 05/04/2025 - 03h05 (Atualizado em 05/04/2025 - 03h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ao regularizar dívidas junto ao Fisco Municipal, os contribuintes podem usufruir do desconto de até 20% no pagamento do IPTU. O prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis 2025) de Várzea Grande está chegando ao fim: termina no próximo dia 10. O Refis é uma iniciativa que visa incentivar a regularização de débitos dos várzea-grandenses junto ao Fisco Municipal. A partir da adesão, com os débitos em dia, os contribuintes poderão usufruir do desconto de 20% no pagamento à vista do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), neste ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

Serviços de limpeza, manutenção e reparos na iluminação são reforçados em vários bairros

Várzea Grande anuncia investimentos para impulsionar turismo e fortalecer setor de serviços

Prefeitura intensifica serviços para melhoria da infraestrutura da cidade