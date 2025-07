Prazo para agricultores familiares de Várzea Grande se cadastrarem vai até 7 de agosto Para ter acesso ao benefício – que é um crédito não reembolsável, que não precisa ser devolvido – é necessário estar inscrito no CadÚnico... Momento MT|Do R7 30/07/2025 - 20h58 (Atualizado em 30/07/2025 - 20h58 ) twitter

Para ter acesso ao benefício – que é um crédito não reembolsável, que não precisa ser devolvido – é necessário estar inscrito no CadÚnico Rural, ter renda de até meio salário mínimo por pessoa e residir em área rural desenvolvendo atividade produtiva. Produtores rurais de Várzea Grande têm até o dia 7 de agosto para se cadastrarem no Fundaf – Inclusão Rural, programa do governo de Mato Grosso que vai beneficiar 3.500 famílias da agricultura familiar com até R$ 6 mil, em recurso não reembolsável, para investir diretamente na propriedade.

