Prazo para alistamento militar obrigatório termina dia 30

Se você completa 18 anos em 2025, não deixe para última hora. O prazo para o alistamento militar obrigatório termina no próximo dia 30 de junho. O alerta é da Junta do Serviço Militar de Rondonópolis. A secretária da Junta do Serviço Militar de Rondonópolis, Priscila Nalini Rezende Ribeiro, ressalta que o alistamento masculino é obrigatório. “Neste ano, deve ser feito por todos que nasceram em 2007, independente da data do aniversário”, observa ela. Isto é, “tanto os que fazem aniversário até o prazo final para se alistar, que é 30 de junho, como os que fazem após essa data, precisam se alistar no prazo”.

