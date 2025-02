Prazo para desconto de 20% termina amanhã, dia 24 Além de descontos, tributo poderá ser parcelado em até três vezes Termina amanhã, dia 24, o prazo para aproveitar o desconto de até... Momento MT|Do R7 24/01/2025 - 12h27 (Atualizado em 24/01/2025 - 12h27 ) twitter

Além de descontos, tributo poderá ser parcelado em até três vezes Termina amanhã, dia 24, o prazo para aproveitar o desconto de até 20% para o pagamento em cota única do Alvará de Localização e Funcionamento do exercício 2025, em Várzea Grande. No atual exercício, o tributo poderá ser pago em dois vencimentos, sendo o primeiro em 24 de janeiro, quando o desconto à vista permite 20% de desconto. Já no segundo vencimento, em 24 de fevereiro, os contribuintes sem débitos anteriores, poderão quitar o Alvará à vista, mas com 10% de desconto.

