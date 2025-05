Prazo para doar parte do imposto de renda em campanha vai até 30 de maio A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, juntamente dos Conselhos Municipais... Momento MT|Do R7 16/05/2025 - 16h24 (Atualizado em 16/05/2025 - 16h24 ) twitter

A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, juntamente dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Direitos da Pessoa Idosa, são parceiros da campanha Imposto Solidário 2025. A iniciativa tem como objetivo incentivar a população a destinar parte do imposto de renda devido aos fundos municipais que beneficiam diretamente crianças, adolescentes e idosos da cidade. O prazo de doação segue até 30 de maio. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como participar dessa importante iniciativa! Leia Mais em Momento MT: PF prende homem por armazenar e compartilhar material de abuso sexual infantojuvenil

