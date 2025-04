Prazo para envio de documentos do MBA em Gestão de Cidades encerra nesta sexta-feira Crédito: Luiz Totty/TCE-MT O prazo para envio de documentos para os alunos que realizaram a inscrição até 31/03 no MBA em Gestão de... Momento MT|Do R7 22/04/2025 - 15h06 (Atualizado em 22/04/2025 - 15h06 ) twitter

O prazo para envio de documentos para os alunos que realizaram a inscrição até 31/03 no MBA em Gestão de Cidades, oferecido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), se encerra nesta sexta-feira (25). O edital com a nova programação foi publicado no Diário Oficial de Contas (DOC) do último dia 14 e altera as datas de envio de documentos, publicação dos aprovados e realização das primeiras aulas da pós-graduação, oferecida a gestores públicos de todo o estado. Saiba mais sobre as datas e detalhes do curso consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Projeto permite reprovação de alunos no ano escolar por mau comportamento

