Prazo para pagamento à vista do IPTU com 10% de desconto encerra nesta sexta Termina nesta sexta-feira (14) a possibilidade de pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em parcela única com 10%...

Termina nesta sexta-feira (14) a possibilidade de pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em parcela única com 10% de desconto. As opções de pagamento são na modalidade de boleto ou PIX. Não há opção de cartão de crédito. Aos interessados em quitar o IPTU à vista, com 10% de desconto, basta apenas clicar no link https://portalfazenda.cuiaba.mt.gov.br/portalfazenda/PortalContribuinte/Home e clicar na opção “Emissão de Guia IPTU”. Para ter acesso, é necessário informar o número do CPF/CNPJ ou do Cadastro Imobiliário.

