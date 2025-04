Momento MT |Do R7

Prazo para recurso no edital Bolsa Técnico termina nesta quinta-feira (24) Treinadores inscritos no Edital Bolsa Técnico têm até esta quinta-feira (24.4) para a interposição de recursos contra o Resultado Preliminar...

Treinadores inscritos no Edital Bolsa Técnico têm até esta quinta-feira (24.4) para a interposição de recursos contra o Resultado Preliminar de Classificação. A seleção pública faz parte do Programa Olimpus MT, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), e oferta mais de 70 bolsas de auxilio mensal a treinadores esportivos do Estado.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: