Prazo para responder pesquisa do Plenário Virtual se encerra nesta sexta-feira (29)
Termina nesta sexta-feira (29) o prazo para participar da pesquisa de satisfação do Plenário Virtual do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). Realizada pela Secretaria-geral de Processos e Julgamentos (Segeproju), a iniciativa garante o aprimoramento contínuo da ferramenta, por meio da análise das experiências dos usuários.
