Prazo para retirada dos cartões Ser Família no Ginásio Fiotão termina nesta sexta-feira (04) Termina nessa sexta-feira (5), o mutirão da entrega dos cartões Ser Família, no Ginásio Fiotão, em Várzea Grande, destinado aos novos... Momento MT|Do R7 04/09/2025 - 20h57 (Atualizado em 04/09/2025 - 20h57 )

Momento MT

Termina nessa sexta-feira (5), o mutirão da entrega dos cartões Ser Família, no Ginásio Fiotão, em Várzea Grande, destinado aos novos beneficiários que se cadastraram no programa estadual ainda em julho deste ano. Desde segunda-feira (1), a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realiza a entrega do cartão em um grande mutirão com os servidores da pasta.

