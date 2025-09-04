Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Prazo para retirada dos cartões Ser Família no Ginásio Fiotão termina nesta sexta-feira (04)

Termina nessa sexta-feira (5), o mutirão da entrega dos cartões Ser Família, no Ginásio Fiotão, em Várzea Grande, destinado aos novos...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

Termina nessa sexta-feira (5), o mutirão da entrega dos cartões Ser Família, no Ginásio Fiotão, em Várzea Grande, destinado aos novos beneficiários que se cadastraram no programa estadual ainda em julho deste ano. Desde segunda-feira (1), a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realiza a entrega do cartão em um grande mutirão com os servidores da pasta.

Para mais informações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.