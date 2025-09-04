Prazo para retirada dos cartões Ser Família no Ginásio Fiotão termina nesta sexta-feira (04)
Termina nessa sexta-feira (5), o mutirão da entrega dos cartões Ser Família, no Ginásio Fiotão, em Várzea Grande, destinado aos novos...
Termina nessa sexta-feira (5), o mutirão da entrega dos cartões Ser Família, no Ginásio Fiotão, em Várzea Grande, destinado aos novos beneficiários que se cadastraram no programa estadual ainda em julho deste ano. Desde segunda-feira (1), a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realiza a entrega do cartão em um grande mutirão com os servidores da pasta.
