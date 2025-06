Prazo para vacinação contra brucelose em MT termina 30 de junho O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea) avisa aos pecuaristas de Mato Grosso, que precisam ficar atentos ao prazo final... Momento MT|Do R7 23/06/2025 - 19h57 (Atualizado em 23/06/2025 - 19h57 ) twitter

O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea) avisa aos pecuaristas de Mato Grosso, que precisam ficar atentos ao prazo final de vacinação obrigatória contra a brucelose em fêmeas de bovinos e bubalinos, com idade entre 3 a 8 meses. A data fim para a proteção vacinal é até a próxima segunda-feira (30.6), e o produtor rural que não vacinar suas bezerras fica sujeito a multa de 01 Unidade Padrão Fiscal (UPF/MT) por animal, no valor de R$ 250,83. Além disso, fica impedido de emitir Guia de Transporte de Animal (GTA). Mato Grosso possui 32,8 milhões de bovinos e, segundo dados do Indea, aproximadamente 4,4 milhões desse total são bezerras na idade determinada para a vacinação contra a brucelose. Após a vacinação, a data final para comprovação da vacinação é o dia 02 de agosto. Para mais informações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Atletas do Programa Viva Lucas conquistam medalhas nos Jogos Escolares e Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses

