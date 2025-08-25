Prazo prorrogado: inscrições para o Mapa Brasileiro do Turismo Responsável vão até 31 de agosto O Ministério do Turismo prorrogou até 31 de agosto o prazo de inscrições para a atualização do Mapa Brasileiro do Turismo Responsável...

O Ministério do Turismo prorrogou até 31 de agosto o prazo de inscrições para a atualização do Mapa Brasileiro do Turismo Responsável, que reúne boas práticas desenvolvidas no setor em todo o país. Podem participar iniciativas nas áreas de etnoturismo, segurança turística, turismo acessível, diversidade e inclusão, além de outras ações que valorizem a sustentabilidade, a cultura e a pluralidade dos territórios brasileiros.

