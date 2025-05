“Precisamos de leis mais duras”, diz primeira-dama de MT após feminicídio em Sinop Adriana Costa da Silva, de 33 anos, foi morta a pauladas na madrugada desta quinta-feira (22), dentro de sua residência no Bairro Jardim... Momento MT|Do R7 22/05/2025 - 17h37 (Atualizado em 22/05/2025 - 17h37 ) twitter

Momento MT

Adriana Costa da Silva, de 33 anos, foi morta a pauladas na madrugada desta quinta-feira (22), dentro de sua residência no Bairro Jardim Ipiranga, em Sinop (MT), a 503 km de Cuiabá. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, também de 33 anos, que fugiu do local após o ocorrido e, até o momento, não foi localizado.

Para mais detalhes sobre este caso e a manifestação da primeira-dama, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

