Preconceito e perfil restrito de busca dificultam adoções em Mato Grosso, revela CNJ Apesar de mais de 70 crianças estarem disponíveis para adoção em Mato Grosso, a realidade ainda é marcada por escolhas seletivas,... Momento MT|Do R7 15/05/2025 - 11h24 (Atualizado em 15/05/2025 - 11h24 )

Apesar de mais de 70 crianças estarem disponíveis para adoção em Mato Grosso, a realidade ainda é marcada por escolhas seletivas, preconceito e falta de acolhimento às diversidades. Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o estado tem hoje 71 crianças e adolescentes aguardando por um lar. A maioria são meninos, adolescentes com idades entre 12 e 14 anos, e pessoas com deficiência – um perfil que costuma ficar invisível diante dos critérios de preferência da maioria dos pretendentes à adoção. Saiba mais sobre essa realidade e como ela afeta o futuro de muitas crianças em Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Câmara discute proposta para atrair montadoras de veículos elétricos pra Cuiabá

