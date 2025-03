Preços do milho seguem em alta, mesmo com safra recorde prevista Os preços do milho no Brasil continuam em alta, mesmo com a expectativa de uma safra recorde em 2024/25. O indicador Cepea/Esalq-USP...

Momento MT|Do R7 06/03/2025 - 08h25 (Atualizado em 06/03/2025 - 08h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share