Prédio da Diretoria Geral da Polícia Civil passará por dedetização nesta sexta-feira (04)

A Polícia Civil comunica que nesta sexta-feira (04.07), o expediente no prédio da Diretoria Geral (situado na Avenida Coronel Escolástico, bairro Bandeirantes, em Cuiabá) será das 08 às 13 horas. A mudança do horário é devido a dedetização e inspeção que será realizada no prédio, no período vespertino desta sexta-feira (04).

