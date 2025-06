Pref. de Várzea Grande promove Expedição Social e leva atendimentos de saúde ao bairro São Mateus Entre os dias 23 e 25 de junho (segunda a quarta-feira), a população do bairro São Mateus, em Várzea Grande, receberá uma grande ação... Momento MT|Do R7 21/06/2025 - 20h55 (Atualizado em 21/06/2025 - 20h55 ) twitter

Entre os dias 23 e 25 de junho (segunda a quarta-feira), a população do bairro São Mateus, em Várzea Grande, receberá uma grande ação social com atendimentos gratuitos na área da saúde. A iniciativa é da Associação Areia, que reúne voluntários como médicos, dentistas, psicólogos e estudantes da área, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde e da Assistência Social.

