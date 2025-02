Prefeita acredita na união de esforços com vereadores: “Vamos formar um time pelo desenvolvimento de Várzea Grande” “Assim como vocês vereadores, queremos a solução, então vamos trabalhar juntos e ter foco no resultado que queremos. Legislativo e... Momento MT|Do R7 17/02/2025 - 21h07 (Atualizado em 17/02/2025 - 21h07 ) twitter

“Assim como vocês vereadores, queremos a solução, então vamos trabalhar juntos e ter foco no resultado que queremos. Legislativo e Executivo precisam andar juntos de mãos dadas”, ratificou o vice-prefeito, Tião da Zaeli. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), participou da sessão solene de instalação dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal no ano de 2025, que marcaram o início da 20ª legislatura. Durante a cerimônia, Moretti destacou a importância dos vereadores para o desenvolvimento do município.

Para mais detalhes sobre a união entre a prefeita e os vereadores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

