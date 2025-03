Prefeita anuncia avanços na saúde da mulher durante evento ‘Papo com ELAS’ Flavia Moretti anunciou a construção de uma nova maternidade com 120 leitos, o credenciamento de clinicas particulares para diversos... Momento MT|Do R7 13/03/2025 - 14h27 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h27 ) twitter

Flavia Moretti anunciou a construção de uma nova maternidade com 120 leitos, o credenciamento de clinicas particulares para diversos exames e cirurgias pelo SUS, reforçando o compromisso com a saúde da mulher A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), anunciou ontem (12), a construção da nova Maternidade Municipal, que contará com 120 leitos e estrutura para exames e atendimentos especializados. A previsão é que seja construída na região do Chapéu do Sol, o início das obras está previsto para os próximos meses, com recursos já garantidos e conclusão em dois anos. “Estamos destravando Várzea Grande, agilizando projetos que estavam parados e buscando novos investimentos para melhorar a qualidade de vida da nossa população”, destacou.

