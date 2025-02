Prefeita anuncia criação da secretaria municipal de Inclusão Pasta será um marco para condução das políticas públicas em Várzea Grande, agilizando e fomentando o atendimento para quem precisa... Momento MT|Do R7 27/02/2025 - 00h05 (Atualizado em 27/02/2025 - 00h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pasta será um marco para condução das políticas públicas em Várzea Grande, agilizando e fomentando o atendimento para quem precisa e para todas as fases da vida A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti anunciou na manhã de hoje (26), que irá encaminhar à Câmara Municipal o projeto de reforma administrativa para propor a criação da secretaria municipal de Inclusão, que será responsável pela elaboração e condução das políticas públicas que fomentem a inclusão em todas as esferas de Várzea Grande. “A política de inclusão começa na Educação, mas ela não termina porque a criança cresce vira jovem, o jovem vira adulto e as ações de inclusão precisam ser efetivas para essas pessoas em todas as fases da vida” pontuou.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Movimentos sociais se mobilizam para a COP 30 e cobram recursos para adaptação às mudanças climáticas

Hugo Motta comemora decisão de Dino sobre emendas e cita diálogo do Legislativo com demais Poderes

Prefeita anuncia a criação da secretaria municipal de Inclusão