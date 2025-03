Prefeita anuncia RGA e abre entendimento inédito com sindicato da categoria A medida atende de imediato uma das principais reivindicações e terá efeito retroativo a janeiro de 2025 Em reunião com membros do... Momento MT|Do R7 28/03/2025 - 19h06 (Atualizado em 28/03/2025 - 19h06 ) twitter

A medida atende de imediato uma das principais reivindicações e terá efeito retroativo a janeiro de 2025. Em reunião com membros do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (Sintep VG), na manhã desta sexta-feira, 28, a prefeita Flávia Moretti (PL) anunciou o reajuste de 6,27% para a categoria. A medida atende de imediato uma das principais reivindicações da categoria e terá efeito retroativo a janeiro de 2025. Em uma reunião anterior, no dia 11 de março, a prefeita havia se comprometido em anunciar medidas que fossem ao encontro da pauta do Sintep VG. Em menos de 90 dias de mandato, a atual gestão selou um entendimento inédito no Paço Municipal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante decisão!

