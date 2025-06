Prefeita conhece Ecoparque e as últimas tecnologias para tratamento de lixo “O futuro tem de ser pensando de forma sustentável. Estamos buscando o tratamento do lixo com destinação correta e reuso dos recursos... Momento MT|Do R7 10/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 10/06/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

“O futuro tem de ser pensando de forma sustentável. Estamos buscando o tratamento do lixo com destinação correta e reuso dos recursos naturais” A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), visitou nesta terça-feira (10), o Ecoparque do município de Paulínia (SP). O local é um centro de tratamento de resíduos que busca o tratamento, a destinação e a valorização do lixo como fonte de recursos renováveis do combustível à água.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro das inovações em tratamento de resíduos!

Leia Mais em Momento MT:

Kajuru critica baixa vacinação contra gripe e alerta para avanço do negacionismo

2º Festa Junina da Feira do Produtor é marcada por muita diversão e grande participação da comunidade diamantinense

Debatedores cobram valorização da agricultura familiar na COP 30