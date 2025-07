Prefeita de Camboriú, primeira-dama e secretárias de Cuiabá debatem políticas sobre autismo

Momento MT |Do R7

A primeira-dama de Cuiabá, Samantha Iris, acompanhada pelas secretárias municipais de Saúde, Lucia Helena, e de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hélida Vilela, foi recepcionada na quarta-feira (23) pela prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan. A reunião aconteceu no gabinete da gestora e marcou o encerramento de uma série de visitas técnicas voltadas à promoção de políticas públicas para pessoas autistas e ações de assistência social. A presidente da Câmara de Cuiabá, Paula Calil, também participou da reunião.

