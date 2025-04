Prefeita de Várzea Grande reforça compromisso com inclusão em mutirão para famílias atípicas

Momento MT |Do R7

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), participou neste sábado (26) de um mutirão de triagem para famílias atípicas e vulneráveis, realizado na região do Construmat. A ação é fruto de uma parceria entre a Prefeitura, associações sociais, empresas privadas e os vereadores Dr. Miguel Junior e Samir Katumata. Durante a visita, a prefeita afirmou que sua gestão irá priorizar políticas públicas para pessoas com deficiência, em uma iniciativa inédita no município.

