Prefeita e governador lançam programa 'Fila Zero' neste sábado, em Várzea Grande Serão realizadas ultrassonografias, consultas oftalmológicas, cirurgias de cataratas, doppler colorido e laqueadura Neste sábado, dia... Momento MT|Do R7 07/03/2025 - 19h29

Serão realizadas ultrassonografias, consultas oftalmológicas, cirurgias de cataratas, doppler colorido e laqueadura. Neste sábado, dia 8, – data em que se comemora o ‘Dia Internacional da Mulher’ – a secretaria de Saúde de Várzea Grande estará realizando um mutirão com serviços que serão disponibilizados às mulheres várzea-grandenses. Será um dia todo voltado à saúde da Mulher.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre o lançamento do programa ‘Fila Zero’ e todos os detalhes do evento!

