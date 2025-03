Prefeita e governador vistoriam obras do Parque Tecnológico, IFMT e ponte do Rodoanel Obras estruturantes que estão sendo realizadas em parceria e que vão transformar a mobilidade, a empregabilidade e a educação de Várzea... Momento MT|Do R7 18/03/2025 - 17h07 (Atualizado em 18/03/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Obras estruturantes que estão sendo realizadas em parceria e que vão transformar a mobilidade, a empregabilidade e a educação de Várzea Grande. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), junto ao governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (UB), vistoriaram diversas obras estruturantes dentro do município. A comitiva visitou as obras do Parque Tecnológico, do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) e da ponte do Rodoanel.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre as obras em Várzea Grande!

Leia Mais em Momento MT:

Isenção de IR até R$ 5 mil: Davi elogia iniciativa e garante atenção para o projeto

CE aprova prazo maior para setor cultural usar recursos da Lei Paulo Gustavo

Presidente da redemocratização, Sarney é homenageado em Plenário lotado