Prefeita e vice participam de abertura dos Jogos Paralímpicos e Paradesportivos no Fiotão Competições estarão reunido mais de 200 atletas deficiências física, visual e intelectual de vários municípios do Estado A prefeita... Momento MT|Do R7 30/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 30/07/2025 - 19h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Competições estarão reunido mais de 200 atletas deficiências física, visual e intelectual de vários municípios do Estado A prefeita Flávia Moretti e o vice-prefeito, Tião da Zaeli – ambos de PL – participaram da abertura oficial da edição mato-grossense dos Jogos Paralímpicos e Paradesportivos no Ginásio Poliesportivo do Fiotão. O evento – uma realização da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel/MT), em parceria com a Prefeitura de Várzea Grande – reúne mais de 200 atletas com deficiências física, visual e intelectual de vários municípios do Estado.

Para mais detalhes sobre este importante evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Comissão aprova projeto que impede condenado por crime doloso contra menor de assumir sua guarda

Duda Nagle emociona web com despedida da filha Zoe: ‘Dá um aperto no coração’

Fim de semana com ações de saúde e vacinação em Várzea Grande