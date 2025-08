Prefeita e vice-prefeito participam de sessão solene na ALMT Flávia e Tião destacam a atuação da Assembleia Legislativa no desenvolvimento e o legado político do Parlamento para história de conquistas... Momento MT|Do R7 06/08/2025 - 18h59 (Atualizado em 06/08/2025 - 18h59 ) twitter

Flávia e Tião destacam a atuação da Assembleia Legislativa no desenvolvimento e o legado político do Parlamento para história de conquistas de Mato Grosso. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), e o vice-prefeito, Tião da Zaeli (PL), participaram da sessão solene em comemoração aos 190 anos de instalação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). O evento foi realizado no Plenário das Deliberações do parlamento estadual nesta quarta-feira (6).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante evento!

