Prefeita entrega certificado para delegação campeã sub-15 da Taça Brasil de Futsal Atletas de Várzea Grande disputaram a Divisão Especial da 8ª Taça Brasil de Clubes – Sub 15 Feminino de Futsal, realizado de 15 a 19... Momento MT|Do R7 22/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 13h38 )

Atletas de Várzea Grande disputaram a Divisão Especial da 8ª Taça Brasil de Clubes – Sub 15 Feminino de Futsal, realizado de 15 a 19 de julho na cidade de Patos de Minas no estado de Minas Gerais. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, e o vice-prefeito, Tião da Zaeli – ambos do PL -, receberam ontem (21), as meninas da Associação Pés de Ouro, campeãs da Taça Brasil Sub-15, disputada no município de Patos de Minas (MG). Moretti saudou a delegação pela conquista com certificado de Honra ao Mérito. A equipe é hoje a melhor do Brasil.

