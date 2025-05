Prefeita Flávia Moretti anuncia gratuidade do transporte público municipal Tarifa estará ‘zerada’ durante toda essa quinta-feira, 15 maio, aniversário fundação de Várzea Grande A prefeita de Várzea Grande,... Momento MT|Do R7 14/05/2025 - 23h03 (Atualizado em 14/05/2025 - 23h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Tarifa estará ‘zerada’ durante toda essa quinta-feira, 15 maio, aniversário fundação de Várzea Grande A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), anunciou a gratuidade do transporte público municipal no feriado do aniversário dos 158 anos de fundação de Várzea Grande, comemorado amanhã, dia 15. A prefeita destaca que a ação visa garantir que os munícipes possam aproveitar o feriado municipal para fazer as suas atividades, visitar familiares, pontos turísticos e participar do desfile cívico-militar às 16h na Avenida Couto Magalhães.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Seduc lança cartilha antirracista para alunos e professores

Fred Gahyva defende união de esforços na luta ambiental durante audiência pública na Câmara de Cuiabá

Faccionados são condenados por torturar e matar adolescente em Cáceres