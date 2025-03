Prefeita Flávia Moretti anuncia quitação de R$60 milhões em dívidas e avanços em diversas áreas em Várzea Grande

Momento MT |Do R7

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), anunciou importantes avanços em sua gestão, destacando a quitação de R$60 milhões em dívidas deixadas pela administração anterior. Ao assumir o cargo, a prefeita encontrou um passivo de R$144 milhões e, com a ajuda de sua equipe, tem trabalhado para equilibrar as finanças do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a gestão de Flávia Moretti!

Leia Mais em Momento MT: