Prefeita Flávia Moretti anuncia reforma da USF do Capão Grande

Momento MT

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), anunciou, durante a reforma da Unidade de Saúde da Família do bairro Capão Grande (USF Capão). Após visitas in loco, ficou constada que a unidade, sem manutenção, está sucateada: infiltrações, paredes mofadas, banheiros estragados e um espaço sem qualquer tipo de acessibilidade.

