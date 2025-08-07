Prefeita Flávia Moretti anuncia reforma da USF do Capão Grande
Após visitas in loco, ficou constada que a unidade, sem manutenção, está sucateada: infiltrações, paredes mofadas, banheiros estragados...
A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), anunciou, durante a reforma da Unidade de Saúde da Família do bairro Capão Grande (USF Capão). Após visitas in loco, ficou constada que a unidade, sem manutenção, está sucateada: infiltrações, paredes mofadas, banheiros estragados e um espaço sem qualquer tipo de acessibilidade.
