Prefeita Flávia Moretti discute principais pontos da PLOA e PLDO 2026

Este será o primeiro orçamento elaborado por sua gestão. Audiência pública para apresentação dos projetos de lei à sociedade será realizada...

Este será o primeiro orçamento elaborado por sua gestão. Audiência pública para apresentação dos projetos de lei à sociedade será realizada na semana que vem, no formato híbrido: presencial e virtual. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), discutiu hoje (7), os principais pontos da Lei Orçamentária Anual (PLOA) e do Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para o ano de 2026.

