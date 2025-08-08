Prefeita Flávia Moretti discute principais pontos da PLOA e PLDO 2026 Este será o primeiro orçamento elaborado por sua gestão. Audiência pública para apresentação dos projetos de lei à sociedade será realizada... Momento MT|Do R7 08/08/2025 - 07h57 (Atualizado em 08/08/2025 - 07h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Este será o primeiro orçamento elaborado por sua gestão. Audiência pública para apresentação dos projetos de lei à sociedade será realizada na semana que vem, no formato híbrido: presencial e virtual. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), discutiu hoje (7), os principais pontos da Lei Orçamentária Anual (PLOA) e do Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para o ano de 2026.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT:

Congresso em Pelotas discute futuro do arroz diante de desafios do mercado

PF descarta presença de artefato explosivo em aeronave que pousou em Brasília

Vasco supera CSA em São Januário e avança às quartas da Copa do Brasil