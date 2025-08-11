Prefeita Flávia Moretti encaminha à Câmara proposta de lei que regulamenta Prêmio Saúde em Várzea Grande A Prefeitura de Várzea Grande encaminhou à Câmara Municipal de Várzea Grande o Projeto de Lei Complementar (PLC) que instaura no município... Momento MT|Do R7 11/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 11/08/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Várzea Grande encaminhou à Câmara Municipal de Várzea Grande o Projeto de Lei Complementar (PLC) que instaura no município o pagamento do ‘Prêmio Saúde’ aos servidores da Saúde Municipal. O benefício é uma ação inédita promovida pela prefeita Flávia Moretti (PL) e Tião da Zaeli (PL), honrando compromissos de campanha junto aos profissionais de saúde.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos na saúde pública acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Procuradoria-Geral e Procon solicitam informações sobre preços da Exposul

Prefeito Cláudio Ferreira anuncia serviços de bem-estar animal através do aplicativo

Mostra Estadual da Seciteci registra recorde de trabalhos científicos inscritos