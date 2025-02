Prefeita Flávia Moretti recebe sinal positivo da Caixa Econômica para investimento em obras Foco é obter recursos para modernizar o saneamento básico em Várzea Grande A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), esteve... Momento MT|Do R7 13/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 13/02/2025 - 20h26 ) twitter

Foco é obter recursos para modernizar o saneamento básico em Várzea Grande A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), esteve com o superintendente da Caixa Econômica Federal de Mato Grosso, Leandro Baroni, durante o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeita (ENPP), realizado no começo da semana, em Brasília. Na ocasião, Moretti disse que está traçando junto à instituição recursos para investir no saneamento básico, como outras obras estruturantes dentro do município.

