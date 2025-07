Prefeita Flávia Moretti sanciona lei que cria o Bolsa Atleta de Várzea Grande Programa tem o objetivo de valorizar e beneficiar atletas e paratletas representantes do Município em competições regionais, estaduais... Momento MT|Do R7 23/07/2025 - 19h38 (Atualizado em 23/07/2025 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Programa tem o objetivo de valorizar e beneficiar atletas e paratletas representantes do Município em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais. A prefeita Flávia Moretti (PL) sancionou a Lei nº 5.422/2025, que dispõe sobre a criação do Programa Bolsa Atleta em Várzea Grande, com o objetivo de valorizar e beneficiar atletas e paratletas representantes do Município em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus benefícios no site do nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Lucas do Rio Verde avança na proteção às mulheres com apoio da Patrulha Maria da Penha

Lucas do Rio Verde sedia etapa estadual de modalidades individuais dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis Mato-grossenses

Primeira-dama de MT e Setasc levam serviços sociais a Arenápolis e Nortelândia nesta quinta-feira (24)